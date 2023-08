Il Messaggero (F. Pac.) – A settembre, e in prospettiva dei prossimi Europei di atletica del 2024, entrerà nel vivo il restyling dell’Olimpico. E proprio per la manifestazione in programma a giugno, Sport e Salute e la Fidal, la federazione di atletica, hanno deciso didotare lo stadio di una nuova pista di velocità e una nuova pista per il salto in lungo. Il grosso dei lavori riguarderà la porzione dell’Olimpico vicino alla Tribuna Tevere. Non ci saranno impatti per i supporter di Roma e Lazio. Sarebbe stato garantito agli organizzatori degli eventi – in primis le due società capitoline di Serie A – di poter usufruire di tutti i posti attuali dello stadio. In quest’ottica, si sarebbe scelto di avviare il cantiere a settembre anche per permettere alle stesse società di concludere senza intoppi la vendita degli abbonamenti ai loro tifosi.