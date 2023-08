Renato Sanches è un nuovo giocatore della Roma. Classe 1997 arriva a titolo temporaneo dal Psg a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Queste le parole del giocatore rese note tramite comunicato ufficiale da parte del club:

“Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me. Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia”.