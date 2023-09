Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma continua a perdere pezzi. Contro il Milan è stato il turno di Aouar per un problema al flessore della coscia sinistra. Il centrocampista ne avrà per almeno un paio di settimane, compare nella lista dei convocati dalla nazionale algerina ma dovrà restare a Trigoria per sottoporsi alle terapie. Mourinho perde una pedina che aveva svolto l’intera preparazione con lui, così come Dybala.

Paulo, con il Verona, è stato vittima del secondo guaio muscolare da quando ha cominciato la preparazione (il primo è stato nell’amichevole con il Tolosa lo scorso 6 agosto). Il solito problema all’adduttore gli ha impedito di giocare venerdì sera e di andare in nazionale (il ct Scaloni lo ha scartato per le due gare di qualificazione al Mondiale).

Nell’elenco figura anche Renato Sanches, l’unico dei due che è arrivato in ritardo (15 agosto) e non ha potuto svolgere la preparazione con i giallorossi. Poco è cambiato, è stato il primo a fermarsi nove giorni dopo essere sbarcato a Ciampino per una lesione muscolare rimediata in allenamento.

Infine c’è Pellegrini, le sue prestazioni sono influenzate da affaticamenti e dolori muscolari. L’ultimo è un fastidio all’adduttore che in settimana gli ha fatto saltare tre sedute chiave. Non solo, a Mourinho manca anche Azmoun che si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio. La nota lieta è Lukaku che sta meglio rispetto a come immaginavano a Trigoria. Un quadro allarmante, reso ancora più grave dai pessimi risultati inanellati in tre partite.

Le motivazioni vanno ricercate in due direzioni: la preparazione atletica e il passato dei giocatori infortunati. La preparazione non è stata pianificata a dovere, Mourinho ha allenato la squadra a Trigoria dal 10 al 21 luglio, fino alla partenza in Algarve, a temperature che sfioravano i 40 gradi costringendolo ad annullare almeno la metà delle sedute mattutine. Inoltre, era prevista una tournée in Asia poi saltata per un mancato pagamento e allora in tempi da record è stato pianificato il viaggio in Portogallo e (con fatica) le amichevoli estive.

Non aiuta il passato dei giocatori: “Se fossero sani non sarebbero venuti alla Roma”, ha spiegato José. Effettivamente Aouar lo scorso anno nel Lille è partito solo 6 volte, Renato Sanches 7 e Dybala ha giocato 90′ consecutivi appena 10 volte. Mourinho proverà a correre ai ripari nelle prossime due settimane (ripresa martedì), ma non avrà i nazionali: Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola, Bove, Paredes, Lukaku, Rui Patricio, Ndicka, Celik, Zalewski, Aouar (potrebbe rientrare).