Reina: “Ho detto a Pedro che avrebbe segnato”

Al termine della vittoria nel derby, Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del portiere spagnolo.

Quella sull’angolo. Sono contento per me e per la squadra.

Secondo te la Roma ha sottovalutato la partita? Come si vince il derby?

Penso che in un derby non si può sottovalutare nessuno. La partita è sempre diversa e con i tifosi ci sono altri stimoli che ti rendono felice di essere calciatore. Da squadra l’unica partita sbagliata è quella contro il Cagliari. Bisogna guardare avanti e avere pazienza perché siamo in un periodo di crescita e adattamento, i risultati non saranno scontati.