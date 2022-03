La Roma si aggiudica il primo round contro il Vitesse in Conference League e mette un piccolo mattoncino per la qualificazione ai quarti. La vittoria ad Anrhem ha portato i giallorossi sempre più in alto nel Ranking Uefa. La squadra di Mourinho infatti occupa attualmente il 12° posto con 88,000 punti, seconda italiana in lista soltanto dopo la Juventus che occupa l’ottava posizione.