Ranking Uefa, la Roma scivola in 17^ posizione nella classifica per club

Una volta conclusa l’edizione 2019/2020 della Champions League, la Uefa ha aggiornato il cosiddetto ranking, discriminante per i sorteggi delle competizione europee. Ovviamente al comando c’è il Bayern Monaco, fresco vincitore della coppa dalle grandi orecchie. La Roma, invece, risulta diciassettesima, con un punteggio totale di 80 punti maturati nell’arco di un quinquennio. I giallorossi dunque perdono 3 posizioni e vedono passare avanti il Lione, per via del raggiungimento della semifinale di Champions di quest’anno.

Ecco la classifica fino al posto occupato dalla Roma:

1 – Bayern Monaco 136

2 – Real Madrid 134

3 – Barcellona 128

4 – Atlético Madrid 127

5 – Juventus 117

6 – Manchester City 116

7 – Paris Saint-Germain 113

8 – Siviglia 102

9 – Manchester United 100

10 – Liverpool 99

11 – Arsenal 91

12 – Shakhtar Donetsk 85

13 – Borussia Dortmund 85

14 – Tottenham 85

15 – Lione 83

16 – Chelsea 83

17 – Roma 80