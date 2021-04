Ranking Uefa, la Roma sale al 15° posto nella graduatoria. Solo la Juventus tra le italiane è più avanti

La vittoria ai danni dall’Ajax fa salire di posizione la Roma nella graduatoria del Ranking Uefa. La squadra giallorossa, dopo il 2-1 di ieri, ha superato il Porto (battuto dal Chelsea in Champions League) in classifica piazzandosi al 15esimo posto del nuovo ranking. Tra le italiane solo la Juventus è in una posizione migliore (quarto posto). Di seguito la classifica Uefa aggiornata dopo le partite d’andata dei quarti di finale di Champions e dell’Europa League.

1. Bayern Monaco 132.000

2. Real Madrid 124.000

3. Barcellona 122.000

4. Juventus 120.000

5. Manchester City 117.000

6. Atlético Madrid 115.000

7. Paris Saint-Germain 112.000

8. Manchester United 106.000

9. Liverpool 100.000

10. Siviglia 98.000

11. Arsenal 95.000

12. Chelsea 91.000

13. Borussia Dortmund 90.000

14. Tottenham 88.000

15. Roma 86.000

20. Napoli 74.000

26. Inter 53.000

27. Atalanta 50.500

34. Lazio 44.000

53. Milan 31.000.

Inoltre anche l’Italia rimane stabile al terzo posto nel ranking UEFA, che assicura quattro squadre in Champions League, allungando sulla Germania. Questa la classifica delle prime 15 posizioni.

QUATTRO POSTI

1. Inghilterra 96.712

2. Spagna 96.283

3. Italia 74.867

4. Germania 73.284

TRE POSTI

5. Francia 55.915

6. Portogallo 48.149

DUE POSTI

7. Paesi Bassi 39.000

8. Russia 38.382

9. Belgio 36.500

10. Austria 35.825

11. Scozia 33.375

12. Ucraina 33.100

13. Turchia 30.100

14. Danimarca 27.875

15. Cipro 27.750