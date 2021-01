Ranieri: “Mi fido della mia Samp”

Corriere dello Sport (E.Gerbon) – Sono tante sfide nello stesso appuntamento. Cara Roma ti scrivo per dirti che non saranno mai novanta minuti senza anima quando incrociamo lo sguardo, parola di Claudio Ranieri: «Contro la terza forza del campionato ci vorrà la partita perfetta. Affrontare la Roma all’Olimpico per me non sarà mai una gara qualunque, è la mia città e la mia squadra del cuore. Ma sono un professionista e conterà solo fare il meglio per la Samp. Loro hanno grandi individualità di in grado di far male quasi ad ogni affondo».

Non ci sarà lo squalificato Keita. Out ancora gli infortunati Ferrari e Gabbiadini, ma sulla fascia destra difensiva si annuncia un ritorno: «Bereszynski sta recuperando, domani proverà a forzare e conto di portarlo con noi a Roma per fargli riassaporare lo spogliatoio».