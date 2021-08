Raja Casablanca, giocatori in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi

Momenti di difficoltà per il Raja Casablanca. I giocatori hanno disertato l’allenamento per il secondo giorno consecutivo per il mancato pagamento degli stipendi. Per il club marocchino è la peggior crisi della storia tanto da vendere due dei loro calciatori migliori per recuperare qualche soldo: Ben Malango all’Al Sharjah (3,3 milioni di euro) e Soufiane Rahimi all’Al Ain (2,8 milioni di euro).

La squadra, in questi giorni, si è anche recata al campo di allenamento per trovare una soluzione, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. L’amministrazione sta cercando di risolvere questo problema in tutti i modi in un momento anche ricco di partite visto che il Raja Casablanca giocherà sabato 14 contro la Roma e poi il 21 la Coppa Mohammed VI che consentirebbe loro di vincere un consistente bonus di 5,6 milioni di euro. Lo riporta il sito alyaoum24.com.