Raggi prova a ricucire coi ribelli Urbanistica e Bilancio, ecco i nomi. Grana Stadio: verso un nuovo rinvio

La Repubblica – Una lunga e animata riunione tra i membri della maggioranza per la ricerca dei sostituti di Donatella Iorio e Marco Terranova, che hanno lasciato la presidenza delle commissioni Urbanistica e Bilancio. A prendere il loro posto saranno Sara Seccia, vicina a Marcello De Vito , e Carlo Chiossi. A quest’ultimo sarà affidata la commissione Urbanistica. Una missione al limite dell’impossibile, con in ballo il futuro del nuovo stadio della Roma. Un’opera su cui lo stesso Chiossi ha sempre scherzato, ammettendo la sua fede laziale, ma che ora diventa un affare per lui molto serio. Rischia di slittare, intanto, la procedura, con un rinvio ad ottobre. La nuova presidenza della commissione Urbanistica dovrà dare il suo parere, non vincolante, ma comunque politicamente pesante, sul masterplan di Tor di Valle. Chiossi potrebbe anche decidere di chiedere un nuovo stop, al fine di esaminare meglio le carte. Intanto la Raggi ha fretta, poiché punta a sfruttare lo Stadio come carta elettorale.