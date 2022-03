Questo punto è tanto suo: per i tifosi è San Patricio

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Subito dopo il triplice fischio di Di Bello sui social circolavano fotomontaggi in versione “santino”, con la didascalia “ovunque proteggici”. Inevitabili, viste le ottime prestazioni di questa sua prima stagione in giallorosso. Logico anche per la partita da grande protagonista che ha disputato ieri alla Dacia Arena: se la Roma è riuscita ad acciuffare il pareggio allo scadere del match il merito è stato soprattutto del portiere portoghese che ha tenuto a galla la squadra portandola poi al punto d’oro conquistato su rigore.

Dopo la rete subita da Molina, con quel pallone a giro nascosto dai tanti in area e visto soltanto all’ultimo, Rui Patricio è stato l’assoluto protagonista della Roma nel corso della partita. Il salvataggio sul tiro di Makengo ha chiamato i tifosi al miracolo: pallone deviato sulla traversa, poi finito sulla sua testa e infine sul palo. Ma senza entrare in porta. Fortuna? Sì, perché quella aiuta gli audaci, ma soprattutto a intercettare il bel tiro del francese.

E a proposito di bravura, nei minuti finali due grandi parate quando la Roma ormai difendeva solo con due centrali e nessun esterno. Prima sul tiro-cross di Pussetto, poi sul sinistro di Samardzic: in totale tre parate che hanno salvato la Roma dal raddoppio bianconero e che hanno permesso alla squadra di trovare il pareggio finale.