Per il Portogallo ora è tempo di amichevole. Dopo aver vinto in extremis contro l’Irlanda c’è il Qatar. Tanti cambi per i lusitani e tra questi c’è anche Rui Patricio che comincia la partita in panchina. Il portiere della Roma tornerà titolare probabilmente nel prossimo match contro l’Azerbaigian per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.