Il mercato della Roma va a rilento e i nomi di cui si parlava in ottica entrate iniziano sfumare. L’ultimo il caso è quello di Sabitzer, che ieri è stato ufficializzato dal Borussia Dortumnd. Adesso il principale obiettivo per il centrocampo giallorosso è senza dubbio Renato Sanches. In Francia ieri era nata un’accesa discussione poiché il portoghese si era allenato individualmente presso Green Sakay Stadium di Osaka. Oggi però le voci sono state messe a tacere con la pubblicazione della lista dei convocati del PSG, dove figura proprio l’ex-Bayern Monaco. Il centrocampista partirà dalla panchina e ciò potrebbe essere un indizio di mercato. Per questo a Trigoria continuano ad essere fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione, che Tiago Pinto vorrebbe impostare su un prestito con diritto di riscatto.