Claudio Ranieri e il suo Cagliari sono tornati in Serie A. Il tecnico testaccino il prossimo anno ritroverà di nuovo la Roma, sua squadra del cuore. Il tecnico ha rilasciato una intervista ai microfoni di Rai 3 nel quale ha parlato di prospettive future. Questele sue parole: “Credo che finirò la carriera a Cagliari. Farei un’eccezione solo se ci fosse una buona nazionale che mi permetterebbe di lavorare: ci sono rimasto male quando sono andato via dalla Grecia. Io alla guida di un club calabrese dopo il Cagliari? No, credo che Cagliari sarà la mia ultima tappa”.