Pruzzo: “Dal nuovo proprietario mi aspetto che non dica che vuole fare lo stadio, pensi a fare una grande squadra”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Roberto Pruzzo è stato il centravanti della Roma del secondo scudetto. Era abituato a giocare per vincere e trova un po’ strano vedere la squadra giallorossa non conquistare un trofeo da dodici anni. Da oggi si volta pagina e i tifosi hanno grandi speranze.

Cosa si aspetta dal cambio di proprietà?

Che il nuovo proprietario non mi dica che vuole fare lo stadio… Se arriva tanto meglio, ma mi aspetto che pensi a fare una grande squadra per tornare a vincere. Friedkin per farlo deve prendere un paio di campioni di grande livello, il prossimo anno l’obiettivo deve essere di entrare tra le prime 4 e poi mirare più in alto.

Friedkin dovrà riportare entusiasmo tra i tifosi

Vivo la vicenda di Commisso, che ha portato entusiasmo a Firenze e ha messo soldi sulla squadra ed è stato ben accolto dalla gente. Poi l’euforia iniziale viene meno, devi essere vicino ai tifosi, perché poi ti aspettano al varco. Friedkin deve venire non per vincere, ma per provare a farlo.

E’ giusto puntare su Dzeko, 34 anni?

Trovare un’alternativa non è facile, ma il monte ingaggi della Roma è troppo alto rispetto ai risultati e su questo la nuova società dovrà lavorare, aumentando la qualità. Il nuovo proprietario deve pensare anche al futuro, ma bisogna stare attenti, chi ha un grande attaccante se lo tiene. Io non saprei chi indicare, si parla di Milik, è un ottimo attaccante.

Giusto confermare Fonseca?

Domanda complicata. Io darei al portoghese la possibilità di continuare il proprio lavoro, a un certo punto della stagione ha cambiato strategia e sembrava che avesse trovato la strada giusta, ma bisogna stare attenti anche alle ultime partite. La Roma ha tanti giocatori da sistemare, i nuovi arrivati devono sfoltire e togliersi tutti i giocatori inutili per poi puntare a vincere il prossimo anno.

E’ emerso il problema del portiere…

Io quei soldi per Pau Lopez non li avrei spesi. Sirigu è una garanzia, ha fatto bene anche in Francia, qualche volta ti porta qualche punto. I soldi li investirei su reparti diversi. Poi ci sono giocatori come Under e Kluivert che non sai ancora quello che possono darti. Io credo che la Roma debba puntare su un grande giocatore e prepararsi ad un anno di transizione per poi tornare a vincere. Friedkin deve inventarsi qualcosa per portare un giocatore forte.

Il ciclo di Pallotta era comunque finito

C’era bisogno di un cambiamento. C’è stato un momento della sua gestione in cui aveva una squadra fortissima, con un centrocampo di statura mondiale con Pjanic, De Rossi, Strootman e Nainggolan. Bisogna tornare a quei livelli.