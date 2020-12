Pruzzo: “Mi chiedo come l’Arsenal abbia liberato Mkhitaryan. La Roma è una squadra affidabile”

Roberto Pruzzo, bomber del secondo Scudetto romanista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti affrontati l’attuale momento di forma della Roma e del rendimento di Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole:

Si aspettava un Mkhitaryan così forte?

All’inizio ma anche ora mi chiedo perché l’Arsenal che ha grandi problemi di classifica lo abbia liberato. Quando arriva un giocatore spesso ci si fanno domande del genere. Per la Roma è stato un ottimo acquisto: me lo ricordavo dal rendimento alterno, adesso è di un gran livello

L’anno scorso perché non aveva un impatto di questo genere sulla Roma?

Era il primo anno, serviva un po’ di adattamento e poi c’è stato anche qualche infortunio. Dal punto di vista del ruolo solo in questa stagione la Roma ha adottato un nuovo sistema e quindi alla fine nelle valutazioni vanno inseriti una serie di fattori che possono averlo condizionato. Ma ora è l’uomo in più

È anche un leader?

Non so, non vivendo lo spogliatoio non posso esprimermi. In campo sì

Potrà trascinare la Roma fin dove?

I giallorossi passano da una batosta come quella di Bergamo a vittorie contro queste squadre con cui devono vincere e vincono riscattandosi. Quando doveva cogliere il successo la Roma lo ha fatto. È una squadra affidabile in questo senso, poi occorrerà battere anche chi sarà davanti, ma il terzo posto è un ottimo risultato