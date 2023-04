Primavera, Verona-Roma: l’aprile verità di Guidi al via

Corriere dello Sport – La stagione della baby Roma entra nella fase decisiva. L’ha confermato anche Federico Guidi senza usare giri di parole: “Aprile sarà un mese importantissimo“. Basta dare uno sguardo al calendario: oggi il Verona, mercoledì l’Inter in semifinale di Coppa Italia, poi in successione Milan, Lecce e Frosinone. C’è poco da fare dopo la sosta per le nazionali se non andare avanti con le nuove certezze: la difesa a tre e un attacco trasformato che sfrutta il lavoro sporco di Majchrzak per mandare in porta Cassano, Pagano e Pisilli. Tre elementi che sono già andati in doppia cifra nel campionato Primavera 1.

Sveglia presto e si va in campo. Alle 11 in punto va in scena Verona-Roma che si potrà seguire in diretta tv su Sportitalia. “Dobbiamo essere bravi a preparare un impegno per volta – continua l’allenatore – adesso c’è il Verona e non bisogna concedere regali. È inutile pensare all’Inter, ce lo siamo detti più volte nello spogliatoio. Servirà la migliore Roma. E non bisogna farsi abbagliare dalla classifica“.

Storicamente le sfide contro il Verona sono più complicate del previsto. Vedi lo scivolone per 3-0 dello scorso anno lì in Veneto o il colpo grosso degli avversari a Trigoria due stagioni fa. Anche all’andata la partita non fu una passeggiata per Faticanti e compagni. la baby Roma, infatti, riuscì a vincere di misura per 1-0 grazie al gol di Cassano ma anche per merito del rigore parato da Boer: “Sì, ci misero in difficoltà”, il commento di Guidi. Ora un nuovo capitolo. Da scrivere con una sqaudra profondamente trasformata.