Primavera: Verona-Roma 5-2, sconfitta clamorosa per i giallorossi

Pagine Romaniste – Federico Guidi ha detto alla vigilia: “Il mese di Aprile è importantissimo”. Oggi nel primo test contro il Verona del tecnico Sammarco, la Roma Primavera esce sconfitta per 5-2. Apre le marcature dopo solo 3’ Caia, seguito da Bragantini. Dominio del Verona che va nuovamente in vantaggio con la doppietta di Cazzadori. Alla fine del primo tempo i giallorossi sono sotto di 4-0. Nella ripresa i giallorossi tentano di accorciare le distanze, ma i ragazzi di Sammarco siglano il 5-0 con la rete di Florio. Ci pensano poi Pisilli e Louakima entrambi dagli 11 metri. Finisce 5-2 per il Verona.

TABELLINO

VERONA (4-3-2-1) Boseggia; El Wafi, Calabrese, Ebengue-Ewelan; Bragantini, D’Agostino, Joselito, Bernardi; Cissé; Cazzadori, Caia.

A disposizione: Aziz, Balde, D’Agostino, De Franceschi, Dias Patricio, Furini, Larsen, Marchetti, Nitri, Nwanege, Schirone, Toniolo

Allenatore: Sammarco

ROMA (3-4-2-1) Del Bello; Pellegrini(23’ D’Alessio), Silva, Chesti; Missori(23’ Louakima), Pisilli, Faticanti(54’ Vetkal), Oliveras; Cherubini, Cassano; Majchrzak(54’ Padula),

A disposizione: Baldi G. (P),Bolzan, Falasca, Golic, Graziani, Ivkovic, Mannini, Misitano, Razumejevs V. (P), Ruggiero Allenatore: Guidi

Arbitro: Sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistenti: Sig. Marco Sicurello di Seregno e Mattia Morotti di Bergamo.

Marcatori: 3’ Caia (V), 5’ Bragantini (V), 30’ Cazzadori (V), 38’ Cazzadori (V), 49’ Florio (V), 65’ Pisilli (R), 75’ Louakima (R)

Ammoniti: 30′ Majchrzak J. (R)

Espulsi: