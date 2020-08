Primavera, ufficiale anche l’acquisto di Ngingi: “Ringrazio la Roma per la fiducia, sono molto emozionato” – FOTO

Continuano i movimenti di mercato per la Roma Primavera. È Patrik Ngingi il nuovo acquisto per la squadra di Alberto De Rossi. Il classe 2003 è un esterno d’attacco e proviene dal Cornellà, squadra spagnola. Queste le prime parole del giocatore da giallorosso, pubblicate sul suo profilo Instagram:

“Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e grazie alla Roma per aver riposto questa fiducia in me, sono molto emozionato e felice di questa nuova sfida“.