Primavera, Toti: “Questa squadra non ha bisogno di conferme, c’è coscienza piena di quello che può fare questo gruppo”

Alla vigilia della partita della Roma Primavera contro l’Inter, valida per la 25esima giornata di campionato, Alessandro Toti (che sostituirà Alberto De Rossi in panchina in quanto il tecnico è risultato positivo al Covid) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Questa squadra non ha bisogno di conferme, ha fatte talmente tante partite contro avversari molto forti che ormai c’è coscienza piena di quello che può fare questo gruppo. È una partita che presenterà difficoltà, anche per l’Inter. Siamo curiosi di vedere ancora una volta all’opera i nostri ragazzi. Arriviamo a questa partita dopo una settimana particolare, ma i ragazzi sono tranquilli, hanno lavorato bene e siamo fiduciosi”.

L’Inter potenzialmente è la seconda forza di questo campionato?

È sempre difficile dirlo, c’è molto equilibrio alle nostre spalle. Le squadre racchiuse in uno-due punti hanno altissimi valori, basta guardare il cammino della Juve in Youth League. La Fiorentina ha i suoi valori, anche il Cagliari. C’è un gruppo nutrito di squadre molto forti con le quali bisogna fare i conti.

Questa gara è più importante per la Roma o per l’Inter?



È più importante per noi per motivi che non riguardano la classifica, che guardiamo sempre poco, ma è importante per la conferma, la consapevolezza e la volontà di fare belle prestazioni. Per loro è un problema che non ci riguarda.