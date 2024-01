Primavera TIM Cup, Roma-Sassuolo 3-2: i giallorossi volano in semifinale

Pagine Romaniste – La Roma Primavera riesce in quello che la Prima squadra ieri ha fallito: raggiungere le semifinali della Coppa Italia. La squadra di Guidi infatti è riuscita a superare il Sassuolo nel quarto di finale della competizione nazionale. Grazie alla vittoria per 3-2 sui neroverdi i giallorossi avranno ancora la possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro la Fiorentina.

La partita del “Tre Fontane” però è stata tutt’altro che una passeggiata. Nel primo quarto d’ora il risultato già segnava 2-1 per gli ospiti dopo il vantaggio iniziale di Costa. Solo nella ripresa grazie ad uno-due in meno di un minuto Cherubini e compagni sono riusciti a ribaltare lo svantaggio. Proprio il capitano giallorosso, promesso sposo della Juventus, è stato protagonista. Il numero 7 ha trovato prima il pari con un bellissimo gol ed è poi entrato nell’azione del 3-2 finale siglato da Misitano.

Vince la Roma, 3-2 sul Sassuolo e qualificazione alle semifinali di #PrimaveraTIMCup. In gol per noi Joao Costa, Cherubini e Misitano 👏#ASRoma pic.twitter.com/dLvSLmemI2 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2024