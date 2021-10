Primavera show in casa dell’Atalanta

Corriere della Sera – Capolavoro della Roma Primavera ieri pomeriggio a Zingonia, dove i ragazzi giallorossi hanno sconfitto l’Atalanta per 3-0, salendo così a quota 17 punti in classifica in testa alla classifica: vantaggio al 17′ di Voelkerling Persson su assist di Volpato, raddoppio al 40′ di Cherubini, con la Roma che ha chiuso nel finale grazie alla rete di Pagano.

Tre punti che hanno consentito alla squadra di De Rossi di blindare il primo posto: “Abbiamo fornito una prestazione globale – le parole dell’allenatore- Abbiamo vinto con cinque 2004 in campo, cosa che dimostra la bontà del nostro settore giovanile“. Assenze giustificate come quella di Felix in prima squadra: “Oltre che una soddisfazione persona, è la giustificazione del nostro stipednio“.