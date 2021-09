Primavera, Roma-Sassuolo 1-0. Afena-Gyan regala la seconda vittoria in campionato a De Rossi

La Roma Primavera torna a giocare in casa per la seconda giornata del campionato Primavera1. La squadra di Alberto De Rossi ha battuto al Tre Fontane il Sassuolo per 1-0. Partita equilibrata fino al guizzo di Afena-Gyan, il migliore in campo, che, servito da Satriano, di prima regala la vittoria ai giallorossi. La Roma fa due su due in campionato e vola così in testa alla classifica.

TABELLINO

AS ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovič; Missori, Faticanti, Tripi (C), Oliveras (58′ Rocchetti); Volpato (64′ Di Bartolo); Voelkerling Persson (58′ Satriano), Afena-Gyan.

A disposizione: Berti (GK), Baldi (GK), Tahirović, Cassano, Dicorato, Zajšek, Ngingi, Keramitsis, D’Alessio L.

Allenatore: De Rossi.

US SASSUOLO: Vitale; Abubakar, Arcopinto, Aucelli, Daniels, Josémi Estévez, Flamingo, Miranda, Yeferson Paz, Pieragnolo, Zenelaj.

A disposizione: Zacchi (GK), Loeffen, Cehu, Ferrara, Karamoko, Mata, Macchioni, Citarella, Cavallini, Leone.

Allenatore: Bigica.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu di Cagliari.

Assistente 1: Sig. Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Sig. Benedetto Torraca di La Spezia.

Note:

Marcatori: 58′ Afena-Gyan (R)

Ammoniti: 14′ Cavallini (S), 45’+2 Morichelli (R), 45’+2 Josémi Estévez (S), 52′ Ndiaye (AS Roma).

Espulsi: