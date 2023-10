La Roma Primavera vince al Tre Fontane contro la Sampdoria dei pari età. La squadra di Guidi riesce a ribaltare nella ripresa la sfida portandosi a dieci punti in classifica. Primo tempo equilibrato dove i giallorossi vanno in svantaggio: Lemina al 33′ sblocca la sfida per i blucerchiati. Al rientro dagli spogliatoi escono fuori i giallorossi: prima il gol di Keramitsis che vale il pareggio poi è Marazzotti a siglre il vantaggio. Gli ospiti devono capitolare definitivamente negli ultimi minuti quando Cherubini cala il tris e chiude l’incontro.