Il futuro di Josè Mourinho continua ad essere un rebus. Il contratto del portoghese, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno e tutto fa pensare che questo sia l’ultimo anno sulla panchina giallorossa. Ecco che, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, lo Special One a fine anno potrebbe lasciare il posto ad Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus, Chelsea e Tottenham sarebbe gradito dalla famiglia Friedkin che potrebbero far leva sull’ottimo rapporto con Romelu Lukaku. Resta il nodo stipendio che si aggirerebbe sui 7/8 milioni di euro.