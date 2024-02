La Roma Primavera cade 1-4 in casa contro il Monza. I giallorossi, secondi in classifica, ricevono i lombardi, terzultimi. Determinante la tripletta di Ferraris e il gol di Marras. Per i padroni di casa, la rete di Pagano su calcio di rigore. Sugli spalti del Tre Fontane, presenti anche Huijsen e De Rossi.