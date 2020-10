Primavera, Roma strepitosa: 4 gol a una Lazio irriconoscibile

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – E pensare che la partita di ieri a Formello, Alberto De Rossi l’avrebbe dovuta vedere o dalla tribuna o dalla tv. E invece, dopo la pandemia e tutto ciò che ne è seguito, il tecnico più longevo del vivaio della Roma è rimasto saldo al suo posto e ieri con la Lazio, nel derby giocato in trasferta, ha portato a casa il secondo 4-0 di fila dopo quello all’Atalanta. Contro la squadra di Menichini non c’è stata praticamente partita e anche il bomber Zalewski si è potuto concedere un pomeriggio senza reti. Da evidenziare un Providence in giornata di grazia: suo il gol che dopo una ventina di minuti ha aperto la strada al poker romanista, al termine di una splendida progressione, sue tante giocate che hanno messo in difficoltà la Lazio e reso la Roma, col passare dei minuti, sicura di sé. Il risultato non è mai stato in discussione, i giallorossi hanno chiuso i conti con Milanese, Tripi e Ciervo, la Lazio ha provato a rispondere ma ha sbagliato un po’ tutto.