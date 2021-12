Primavera, focolaio Covid: l’Asl rinvia Roma-Genoa

Il Tempo (M. Vitelli) – Il Covid-19 colpisce anche la Roma Primavera. La partita in programma ieri alle 12.30 contro il Genoa (sarebbe stata l’ultima gara dei giallorossi valevole per il girone di andata del campionato) non si è giocata a causa di un focolaio scoppiato nello spogliatoio di Alberto De Rossi.

A dare la notizia, la società giallorossa attraverso un comunicato pubblicato nelle prime ore della mattina sul proprio profilo ufficiale Twitter. “Come da indicazioni della Asl, Roma-Genoa è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo Roma”.

La buona notizia arriva un paio di righe dopo, dove si legge che “i giocatori positivi stanno bene e sono in isolamento“. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il match verrà recuperato nel mese di gennaio.

Pericolo scampato per la prima squadra. Nessuno dei giocatori della Primavera era stato infatti chiamato da Mourinho a prendere parte agli ultimi allenamenti in vista del match di ieri sera giocato all’Olimpico contro la Sampdoria. A Trigoria, comunque, si procede con la massima attenzione e gli allenamenti della Primavera, che comanda la classifica del torneo di categoria, sono stati al momento sospesi.