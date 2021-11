Primavera, De Rossi: “Proponiamo le nostre giocate, tipiche di un settore giovanile all’avanguardia” – VIDEO

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Roma TV. Queste le sue parole:

“L’Inter è diversa dall’Atalanta, servirà tutta l’applicazione e l’attenzione che i ragazzi stanno mettendo per venire fuori da Milano con un risultato positivo. Sono settori giovanili all’avanguardia, hanno tutte le qualità per fare una bella partita e soprattutto sulla qualità del gioco stiamo facendo bene, ribattendo con aggressività. Oltre alla fase di non possesso che la squadra sta facendo bene, proponiamo le nostre giocate, tipiche di un settore giovanile all’avanguardia come quello della Roma”.

Sono sempre le stesse le squadre da temere o il campionato sta dicendo altro?

Il campionato in qualsiasi momento dice sempre altro perché le squadre, i giocatori e le relazioni tra i giocatori migliorano. Più i ragazzi stanno insieme, più le squadre crescono e cresce l’empatia. Le squadre possono cambiare e di solito soprattutto nella seconda parte cambiano in meglio. Aspetterei a dare dei giudizi. Questa è la classifica, al momento noi siamo in lì perché stiamo facendo bene, i ragazzi sono sempre concentrati e le partite le giocano veramente.