Primavera, Bove: “Questo gruppo può e deve vincere lo scudetto”

Nel post-partita di Sassuolo-Roma, Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole:

Cosa è successo nella ripresa?

Ultimamente non ci fanno molto bene gli episodi, tendiamo a dominare le partite ma non a raccogliere quanto dovuto. C’è questo calo che capita a tutte le squadre, noi lo abbiamo avuto troppo grande nella ripresa e ci hanno messo in difficoltà. Ho visto la Roma dominare il primo tempo, sono consapevole delle nostre qualità, questo stop deve darci la consapevolezza per maturare nelle prossime partite.

Pochi cambi?

Questo è uno degli aspetti, un calo può essere sia fisico che mentale. Contro la Sampdoria siamo calati fisicamente, con il Sassuolo siamo calati mentalmente ed è più grave, rischi di non riprendere più la partita.

Dove può arrivare questo gruppo?

Può e deve vincere lo scudetto, dalla prima partita del campionato aspiriamo a questo. Abbiamo avuto dei cali, ora mancano poche partite e siamo in netta corsa, spero che raccoglieremo i frutti di questo lavoro.

Come ti trovi in questo ruolo?

Il mister mi ha messo lì per emergenza, ma ho già giocato da piccolo in quel ruolo, devo toccare più palloni possibili e limitare gli inserimenti. Mi sto trovando bene, poi sono stato aiutato dai miei compagni e dai centrali di difesa che mi aiutano a svolgere questo compito.