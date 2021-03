Dopo circa 17 anni Alberto De Rossi potrebbe lasciare la panchina della Roma Primavera a fine stagione. Secondo quanto riportato da Leggo, lo storico allenatore è vicino ad un addio che avrebbe del clamoroso.

Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno, e per il momento, nessuno della società lo ha contattato per trattare il rinnovo. Tiago Pinto inoltre preme alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione.