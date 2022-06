Primavera, adesso tocca a Guidi. Con lui anche Cupi, giocava con Totti

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Se la femminile ha rinnovato ieri il contratto ad AlessandroSpugna per un’altra stagione, la Primavera è ufficialmente ancora senza allenatore. Questione di giorni, poi Federico Guidi subentrerà a tutti gli effetti ad Alberto De Rossi. Lasciato il Teramo, l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina (per questo il responsabile del vivaio della Roma Vergine lo conosce bene) sarà ufficialmente l’allenatore della prima squadra delle giovanili almeno per le prossime due stagioni.

Raccoglierà un’eredità pesante, ma avrà anche l’aiuto dello stesso Alberto De Rossi, neo coordinatore degli allenatori delle giovanili. Nel suo staff una vecchia conoscenza della Roma: Andrea Cupi, ex difensore, che si è imposto nell’Empoli ma giocava nelle giovanili giallorosse con un altro ragazzo, classe 1976 come lui, che poi ha avuto una discreta carriera. Quel ragazzo era Francesco Totti, che poi a soli 16 anni è però andato in prima squadra ed è diventato una leggenda. Cupi, nato a Frascati, è sempre rimasto legato a Roma e alla Roma tanto che nel 2003, quando con l’Empoli giocò all’Olimpico, chiese di indossare, come i romanisti, il lutto al braccio per la scomparsa di Alberto Sordi.