Preziosi si muove: Juan Jesus vicino. Accordo con Karsdorp ad un passo

La Gazzetta dello Sport (L.Pessina) – Il Genoa si muove ed oggi in città sono attesi Badelj e Melegoni per rinforzare il centrocampo. Il discorso si sposta in difesa e Jesus è favorito sugli altri obiettivi. Col brasiliano c’è un principio di accordo, ma deve ancora arrivare il via libera della Roma. Altre piste, come quella di Ranocchia, sono aperte. Le trattativa con i giallorossi non finiscono qui perchè è vicinissimo anche Karsdorp dopo che è naufragato l’affare con l’Atalanta. Il Genoa ha colto l’attimo e convinto il giocatore che presto sarà rossoblu.