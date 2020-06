In Portogallo e Germania l’agosto di Coppa

La Repubblica (E. Currò) – Domani il presidente dell’Uefa Ceferin darà l’annuncio: l’inno della Champions tornerà a suonare negli stadi europei ad agosto. Per ora a porte chiuse, anche se la speranza è che almeno il 30% degli spettatori possa ripopolare le tribune in tempo per la finale di domenica 23 all’Estadio da Luz di Lisbona. La Final Eight avrà come sede il Portogallo, tra i meno colpiti dalla pandemia.

Inter e Roma in Europa League invece si preparano al viaggio in Germania, dove prima della Final Eight, dal 10 al 21 agosto, ci saranno i loro ottavi di finale in partita unica. Il minitorneo avrà 4 sedi: Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Colonia sostituirà Danzica per ospitare la finale.