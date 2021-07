Porto-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan e Zaniolo vicino a Pellegrini, Dzeko favorito su Mayoral

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Amichevole, ma non troppo. Cominciata ieri in Algarve la seconda parte del ritiro, per la Roma è già tempo di un altro incontro di preparazione. Rispetto alle ultime sfide si alzerà il livello di difficoltà. I giallorossi, infatti, domani affronteranno il Porto, primo avversario di caratura internazionale di questo precampionato.

Oltre ad essere la squadra con cui Mourinho ha vinto la Champions League 2003-04, c’è un altro legame tra le due compagini. I Dragoes sono l’ultima squadra affrontata dalla Roma in Champions League (2018-19). All’andata i giallorossi vinsero 2-1 grazie alla prima doppietta di Zaniolo nelle competizioni europee. Nella gara di ritorno, tuttavia, la squadra allora allenata da Di Francesco non riuscì a difendere la vittoria dell’Olimpico. Il Porto staccò il biglietto per i quarti di finale in virtù del 3-1 ottenuto ai supplementari.

I lusitani hanno vinto domenica per 2-0 contro il Lille. Prima dei campioni di Francia, gli uomini di Conceição hanno affrontato tre impegni: quello contro la Primavera del Vitória Guimarães (2-0), con l’Académica de Coimbra (3-1) ed infine hanno superato senza grandi problemi l’Anadia (6-0). La gara è in programma domani alle 21 italiane (20 locali) allo Stadio Algarve di Faro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Data la portata della sfida, Mourinho schiererà – al netto delle disponibilità – un undici tipo. Ci sarà quindi Rui Patricio in porta, Karsdorp potrebbe avere la meglio su Reynolds mentre nessun dubbio per Tripi sulla sinistra. Al centro è pronta la coppia Mancini–Smalling. Non ancora disponibile Veretout – comunque presente nel ritiro lusitano – a giostrare davanti alla linea difensiva saranno Bove e Villar. Sulla trequarti Mkhitaryan e Zaniolo – ritornato al gol contro il Debreceni – rispettivamente alla destra e alla sinistra di Pellegrini. La casella del centravanti sarà inizialmente di Dzeko, galvanizzato dalla doppietta di domenica.

La squadra di Conceição domani farà le prove generali in vista dell’esordio in campionato dell’8 agosto contro il Belenenses. I pali saranno difesi da Diogo Costa, che davanti avrà i centrali Mbemba e Pepe. Verso l’esclusione dal primo minuto l’ex romanista Marcano. In giallorosso lo spagnolo ha collezionato 13 presenze ed una rete (in Coppa Italia contro la Virtus Entella) nella stagione 2018-19, l’unica nella Capitale. Fascia destra a Mário, Manafá dall’altra parte. Centrali di centrocampo Oliveira e Bruno Costa, con Otávio e Pepê sulle corsie esterne. In avanti, infine, Taremi e Martinez.

DOVE VEDERE PORTO-ROMA

L’amichevole tra Porto e Roma sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201). Possibile però anche la visione in streaming per gli abbonati alla pay-tv che potranno usufruire dell’app Sky Go. Coloro i quali non dispongono di un abbonamento, potranno vedere la gara tramite il servizio streaming offerto dalla Roma sui vari canali social.

Roma (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

A disposizione: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori,Diawara, Darboe, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout.

Porto (4-4-2): D.Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Manafá; Otávio, B.Costa, Oliveira, Pepê; Taremi, Martinez.

A disposizione: Ramos, Meixedo, Marcano, Cardoso, Leite, Sanusi, Nanú, Baró, Grujić, Vitinha, Valente, Vieira, Fernando, Conceição, Evanilson.

Allenatore: Sergio Conceição.

Indisponibili: Uribe, Díaz, Marchesin, Nakajima.