Pinto: “Rosa corta? Ci serve tempo, siamo allineati”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Tiago Pinto vuole smontare la contrapposizione con Mourinho quando si parla di calcio. Il tecnico anche ieri ha evidenziato i limiti della rosa, ma il dg ha preferito evitare riferimenti polemici: “Dal primo settembre si è cercato sempre di avere un confronto tra me e Mourinho, l’allenatore ha spiegato tante volte che quando parliamo di valore della rosa parliamo di un progetto diverso. Abbiamo tanti giovani che vogliamo far crescere, lo abbiamo detto dal primo giorno. Nella conferenza stampa di presentazione, abbiamo usato la parola tempo. Siamo tutti allineati. Se facciamo paragoni con altre squadre, come Juventus ed Inter, abbiamo un progetto diverso e questo non significa che non siamo allineati. Siamo uniti, allineati e, come ha detto ieri Mourinho in conferenza una famiglia“.