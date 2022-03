Pinto: “Ogni partita è una finale. Oggi si può vedere l’ambizione. Kumbulla? Merito suo e di Mourinho”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Vitesse-Roma. Queste le sue parole:

PINTO A SKY SPORT

Tanti titolari, rispetta il Vitesse la Roma..

Per fortuna non abbiamo tanti infortuni. Ci sono tutti tranne Spinazzola. Mourinho ha scelto i più adatti, noi abbiamo detto dal primo giorno: vogliamo se possibile vincere. Ogni partita è una finale. Oggi si può vedere l’ambizione.

La Roma si è avvicinata al quarto posto. Sembra che la distanza sia minore, ci sarà l’estate. I Friedkin sono pronti ad investire?

Io penso che la partita oggi è la cosa più importanti. Ma devo dire che la Serie A è molto competitiva. È facile avvicinarsi o allontanarsi. Noi abbiamo fatto due partite importanti. Vogliamo vincere tutte quelle che possiamo da oggi in poi per avvicinarci ai primi posti. La mentalità giusta è partita per partita, non possiamo fare ogni giornata un giudizio.

Giudizio su Kumbulla?

Sì, credo che questa traiettoria di Kumbulla si deve a Mourinho e allo stesso Kumbulla. Hanno avuto una sfida, ma anche Marash ha avuto un atteggiamento stupendo. La cosa più importante è il rapporto tra allenatore calciatore.

Sergio oliveira? Il rinnovo?

Credo che è molto importante per lui, ha fatto bene le prime due partite. Poi ha avuto un infortunio, lo hanno condizionato. Oggi è una grande occasione per lui. Poi vedremo alla fine della stagione cosa succederà.