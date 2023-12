Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Queste tutte le parole del portoghese:

Quanto influirà il decreto crescita sulla Roma nel 2024?

Non mi permetto di criticare chi ha scelto per il Paese. Come uomo del calcio dico che è un errore molto grande. Basta guardare gli ultimi anni dove il calcio italiano è riuscito a competere bene con le altre realtà europee. Guarda l’under 20 o le tre squadre italiane nelle finali europee dello scorso anno. Quindi io politicamente non sono esperto ma calcisticamente è una grande botta.

Avete pronto il difensore per Mourinho? Bonucci è saltato?

Io ho tanti difetti ma dico sempre la verità. Lo sappiamo che abbiamo bisogno di un difensore centrale ma stiamo lavorando. Abbiamo una lista della Serie A con tutti i posti completi. Cercherò di essere creativo e cercare una soluzione. Su Bonucci non voglio parlare.

Posizione della società su Sanches?

Lui rimane il mio pupillo. Quando è arrivato sapevamo i suoi limiti, ovviamente quando arriva il mercato e il giocatore non gioca quanto sperato va valutato tutto. Su Renato sono abituato a prendermi le responsabilità.

Mourinho e il suo futuro?

Ho parlato già di questa situazione. Sono cose che vanno trattate interamente. Il mio desiderio per oggi è vincere, il resto viene dopo. Ci sarà tempo per parlare di futuro nel 2024.

Il suo secondo desiderio dopo vincere qual è?

La mia scadenza non conto. Il primo desiderio è vincere oggi e il secondo vincere contro la Cremonese il 3.