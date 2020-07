Piace Milik per l’attacco, ma la Juve è in vantaggio

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma continua a monitorare Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, in uscita dal Napoli, è considerato l’erede ideale di Dzeko, per il quale negli ultimi giorni è tornata alla carica l’Inter. Se Edin dovesse partire, la Roma vuole farsi trovare pronta. Milik però interessa anche al Tottenham e alla Juventus, che sembra in vantaggio. La Roma, dalla sua, vorrebbe inserire Under, valutato 30 milioni, nella trattativa. Il Tottenham può mettere invece sul piatto Lucas Moura.