Petrachi vuole restare ma ha perso tutti i poteri: conta solo il campo

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Parola d’ordine: ogni pensiero va al campo e solamente al campo. La Roma tenta a congelare la frattura che si è creata tra il presidente Pallotta e il direttore sportivo Petrachi. Ancora una volta a cercare di cucire ci pensa il CEO Fienga, che ha incontrato l’ex Torino a Trigoria. Il ds ha esplicitato la sua voglia di continuare a lavorare per la Roma, nonostante si senta limitato dei suoi poteri e si sia risentito per non esser stato in alcun modo citato dall’intervista di Pallotta. Il problema è che si è messo contro presidente, allenatore e giocatori e per questo può restare fino al termine della stagione ma poi, probabilmente, si cercherà una via d’uscita per evitare un nuovo polverone.