Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, è stato ospite di Sportitalia ed ha parlato dell’arrivo di Mourinho nella Capitale. Queste le sue parole:

“Non mi aspettavo Mourinho alla Roma. Si parlava di altri tipi di tecnici, allenatori che potessero costruire. Mourinho è un gestore. Se l’avrei preso? Non entro nel merito delle scelte. È un grande allenatore e spero per i tifosi della Roma che possa far bene“.