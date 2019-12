Petrachi è l’incubo di Cairo e Mazzarri

L’estate scorsa, mentre il Torino di Mazzarri era impegnato a competere per l’accesso ai gironi di Europa League, Petrachi si è accasato alla Roma un po’ in sordina e a testa bassa. Il presidente granata Cairo lo aveva colto in fallo operativo denunciando pubblicamente il suo ex direttore sportivo per aver lavorato dietro le quinte per un altro club mentre ancora era sotto contratto con la sua società. Dunque un divorzio penoso, dove le interviste successive con intenzioni riparatorie hanno solo aggravato la situazione. Non hanno giovato all’immagine del pugliese nè la trattativa segreta per portare Fonseca nella capitale quando ancora non sotto contratto con i giallorossi, fatto che sta alla base del deferimento della Procura Federale, nè il “risarcimento tecnico” di due ragazzi della primavera romanista, Bucri e Greco, ceduti a quella granata. Lo riporta Tuttosport.