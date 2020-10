Corriere dello Sport (N.Balice) – Nei preliminari di Europa League ci sono state tante soprese. Fuori Wolfsburg, Sporting Lisbona e Galatasaray, mentre il Milan ha rischiato grosso. Oggi il sorteggio dalle 13. Tra le favorite entrano di diritto anche Roma e Napoli che sono saldamente in prima fascia. Il Milan ripartirà dalla terza con il ruolo di mina vagante. Per le prima due citate c’è lo spauracchio Leicester in seconda fascia. Andando avanti attenzione ad Hoffenheim e al Lille.