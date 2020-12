Per il campionato Primavera se ne riparla nel 2021

Il Tempo (E.Zotti) – L’unica certezza del campionato Primavera è che resterà fermo fino al 2021. La decisione del consiglio di Lega è stata prorogata fino al 10 gennaio. Una scelta obbligata, legata a doppio filo alle difficoltà di diverse società ad applicare il protocollo anti-Covid. La speranza della Lega è che con uno stop di un mese in più si possa abbassare ulteriormente il numero di tesserati contagiati. Attualmente ci sono ancora i tempi per portare al termine la stagione. Nel peggiore dei casi è difficile immaginare che lo scudetto venga assegnato con coeifficiente correttivo come la scorsa stagione. Una vera beffa per la Roma di De Rossi che stava dominando il campionato avendo vinto tutte le partite giocate.