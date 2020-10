Per domani si scalda Calabria

Tuttosport – Tornerà il Milan dei titolari domani sera contro la Roma, quello visto nel derby vinto ai danni dell’Inter. Pioli però, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di Calhanoglu. Il turco martedì si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra, ma proverà di comune accordo con lo staff medico a tornare almeno in panchina contro i giallorossi. La rifinitura di oggi per il destino del fantasista sarà decisiva, ma nessuno vuole correre rischi. Al suo posto, ballottaggio aperto tra Brahim Diaz e Krunic, con Leao che dovrebbe tornare a sinistra. Rispetto alla gara con il Celtic di giovedì, si rivedranno Calabria, Bennacer al fianco di Kessie e Saelemaekers per Castillejo.