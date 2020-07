Pellegrini-Zaniolo: Roma, rinnovo in coppia

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Ieri mattina Pellegrini è stato operato dal professor Pesucci, lo stesso che operò Dzeko allo zigomo, presso la clinica di Villa Stuart per la frattura al naso rimediata contro la Fiorentina. Il centrocampista dovrà stare fermo una settimana, niente Torino e Juventus per lui, ma porte aperte al match di Europa League contro il Siviglia. Il suo infortunio apre al ritorno da titolare di Zaniolo, assente dal via dal 12 gennaio, quando contro la Juventus il suo ginocchio destro fece crac. Dopo poco più di sei mesi il cerchio si potrebbe chiudere proprio a Torino. La dirigenza della Roma ha deciso da tempo che saranno proprio Pellegrini e Zaniolo i primi chiamati a ridiscutere i contratti quando la situazione societaria sarà più chiara. Per entrambi è pronta una proposta al top dei nuovi parametri, 3 milioni netti più bonus per gol e assist.