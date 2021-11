Pellegrini stop: il ginocchio deve sgonfiarsi

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Allarme per Pellegrini. Il capitano è tornato dalla Nazionale, lavorerà a Trigoria per guarire dall’infiammazione al ginocchio, nella speranza di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, anche se l’infortunio preoccupa molto.

Le sue condizioni non migliorano. Lorenzo si è infortunato nel riscaldamento prima della partita contro il Milan, per un banale contrasto con Vina. Dieci giorni fa ha giocato con un antidolorifico. Poi è rimasto fermo qualche giorno e domenica scorsa ha stretto i denti per scendere in campo contro il Venezia.

Il ginocchio è gonfio. Non ci sono problemi al menisco, ma l’infortunio va gestito. Pellegrini deve stare fermo una settimana. Poi si valuterà il suo utilizzo per domenica 21, alla ripresa del campionato contro il Genoa a Marassi.