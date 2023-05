Pellegrini: “Sono il capitano di una squadra di uomini veri”

Gazzetta dello Sport (Massimo Cecchini)- E’ notte da pugni chiusi, da corsa sotto lo spicchio che contiene i duemila tifosi giallorossi, da lacrime da asciugare in fretta perché il bello, forse, ancora deve arrivare. La Roma arriva in finale di Europa League, cercando la scorciatoia più bella per approdare al tesoro della Champions.

Lo fa stavolta non grazie al gioco, ma al carattere, alla capacità di soffrire, tenendo conto due dei totem della squadra sono stati fuori sempre (Paulo Dybala) o quasi (Chris Smalling). Pe certi versi, questo impreziosisce ancor un pari che vale una vittoria e negli spogliatoi è festeggiato come tale. “Sono un capitano di una squadra fatta di uomini veri” dice Lorenzo Pellegrini uno dei leader carismatici del gruppo giallorosso riconosco il valore dei miei compagni.