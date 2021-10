Pellegrini senza confini: è nella top 11 europea

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Un momento magico per Lorenzo Pellegrini. Ha appena firmato il nuovo contratto fino al 2026, Mourinho lo ha confermato come capitano e indicato come un punto di riferimento e nei giorni scorsi, il sito WhoScored.com, lo ha inserito nella top 11 dei giocatori più in forma nelle ultime 5 partite.

Leggi anche: Mourinho alla guerra dell’inno: “Cantiamolo anche senza base”

La sua media voto è pari a 7,64. Pellegrini è anche il capocannoniere della Roma con 7 gol in 10 partite. Il salto di qualità che ci si aspettava da lui sembra essere arrivato. Una maturità tattica, quasi da attaccante aggiunto vicino ad Abraham, ma utile anche in fase difensiva.