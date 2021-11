Pellegrini salta la sfida col Bodo

Il Tempo (E. Zotti) – Dopo aver schierato per quattro volte consecutive la stessa formazione, giovedì sera contro il Bodo Glimt José Mourinho sarà costretto a cambiare il suo undici inamovibile. Lo Special One, che con i norvegesi avrebbe voluto schierare tutti i titolari dopo la disfatta dell’andata, sarà costretto a rinunciare al suo capitano: Lorenzo Pellegrini infatti salterà il match di Conference League a causa di un‘infiammazione al ginocchio sinistro riportata dopo la gara con il Milan.

Il numero 7 aveva accusato un lieve fastidio già durante il riscaldamento con i rossoneri ma ha stretto i denti giocando tutta la partita. Nessun allarme però: non si tratta di un problema grave e lo staff sanitario del club conta di recuperare Pellegrini per l’ultima trasferta prima della sosta in programma domenica a Venezia.

Intanto, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, questa mattina la squadra riprenderà ad allenarsi a Trigoria. Domani invece Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa dopo l’autocensura praticata domenica scorsa, quando il tecnico ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti e commentare l’arbitraggio di Maresca per evitare una squalifica.